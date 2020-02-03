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ETÜ'de dijital dönüşüm

Erzurum Teknik Üniversitesinde 2019-2020 Bahar dönemindeki dersler dijital ortama taşındı.

İnternet ve dijital teknolojilerin baş döndürücü bir hızla gelişip tüm sektörleri temelinden sarstığı bir dönemde, dijital nesil olarak adlandırılan öğrencilere daha iyi eğitim vermek amacıyla, dünyada en yaygın kullanılan Öğrenme Yönetim Sistemlerinden (Learning Management System) biri olan “Blackboard” programında tüm dersler tanımlandı.


Ders tanıtım videolarından ders materyallerine, uygulama örneklerinden ödevlerin dijital ortamda toplanmasına ve dijital ortamda sınavların gerçekleştirmesine imkan verecek bu uygulama sayesinde öğrenciler; derslere aktif katılımı sağlayarak dersteki motivasyonlarını ve başarılarını artırmanın yanı sıra günümüzün en önemli yetkinliklerden biri olan dijital okur-yazarlık yeteneği de kazanmış olacaklardır.


Öğrenciler dijital ortamdaki derslere Erzurum Teknik Üniversitesi web sayfasında verilen Blackboard linkinde e-mail adresleri ve şifreleri ile giriş yapabilecekleri gibi Google Play veya Apple Store'dan indirebilecekleri Blackboard uygulamasıyla da rahatlıkla derslere ulaşabilirler.

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