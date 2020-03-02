İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

ETÜ'de etkili sunum hazırlama ve sunuş teknikleri konferansı düzenlendi

ETÜ’de etkili sunum hazırlama ve sunuş teknikleri konferansı düzenlendi.

ETÜ'de etkili sunum hazırlama ve sunuş teknikleri konferansı düzenlendi.


ETÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi'nde düzenlenen konferansa Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Fatih Yetim, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Salih Akpınar, Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Akif Ceviz yanı sıra çok sayıda öğretim görevlisi ve öğrenci katıldı.


Konferansa konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Mehmet Akif Ceviz, "Etkili Bir PowerPoint Sunumu Nasıl Hazırlanır? Sunuş esnasında araç olarak kullanılacak olan slaytların hazırlanması sırasında nelere dikkat edilmesi gerekir ve "Etkili Sunum Nasıl Yapılır?" konusunda bilgiler aktardı. Etkili Sunum Hazırlama ve Sunuş Teknikleri Konferansı'nda özellikle sunuş teknikleri hakkında bilgi veren Prof. Dr. Ceviz sunuş esnasında araç olarak kullanılacak olan slaytların hazırlanması sırasında nelere dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi.


Konferans sonunda Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Salih Akpınar sunumundan dolayı Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Akif Ceviz' e teşekkür belgesi takdim etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.