ETÜ'de geliştirilen proje ile kar ve bitki örtüsü görüntülü sistemlerle takip edilecek

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ve Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (TAGEM) iş birliği ile hazırlanan araştırma projesi Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenemeye hak kazandı.

ETÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi öğretim üyelerinden Dr. Öğretim Üyesi M. Cansaran Ertaş'ın yürütücülüğünü yaptığı “Kar ve Bitki Örtüsünün Tartılı ve Kar Lizimetresinde Görüntülü Sistemlerle Gerçek Zamanlı Takip Edilmesi ve Modellenmesi” başlıklı proje Tarım ve Orman Bakanlığı Proje Değerlendirme Grubu (PDG) tarafından yapılan değerlendirme sonucunda destek almaya hak kazandı.

Küresel iklim krizi, nüfus artışı ve tarımsal faaliyetlerin gelişmesiyle birlikte insanlığın kullanılabilir suya olan ihtiyacının giderek arttığını belirten Dr. Öğretim Üyesi M. Cansaran Ertaş, “İklim değişikliğinin Dünya'nın her bölgesinde çeşitli hava ve iklim olaylarına sebebiyet verdiği birçok uluslararası çalışma ve projede vurgulanmaktadır. Türkiye'nin coğrafi konumu ile birlikte, su kaynaklarının kullanım alanlarının ve kontrolünün artan önemi göz önüne alındığında, bu alanda yapılacak araştırma-geliştirme çalışmaları ve modern teknikleri içeren uygulamalar ülkemize bilimsel ve ekonomik açıdan katma değer sağlayacaktır. Ülkemizde Doğu Anadolu Bölgesi gibi, yağışın önemli bir kısmının kar şeklinde düştüğü bölgelerde eriyen kar sularının takibi, su kaynakları ve tarımsal faaliyetler açısından oldukça önemlidir. Bu proje kapsamında geliştirilecek entegre ölçüm sistemi ile kar ve bitki örtüsünün görüntülü sistemlerle gerçek zamanlı takibi yapılacak ve kar örtüsü modellenecek. Ayrıca bu entegre ölçüm sisteminde biriken kar örtüsü altında toprak içerisindeki toprak nemi ve toprak sıcaklığı değişimine bağlı olarak bitki yetiştirme döneminde bitki gelişimi değerlendirilecek” şeklinde konuştu.