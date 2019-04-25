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ETÜ'de iklim değişikliği paneli

Erzurum Teknik Üniversitesi’nde İklim Değişikliği paneli düzenlendi.

Erzurum Teknik Üniversitesi'nde İklim Değişikliği paneli düzenlendi.


Erzurum Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi konferans salonunda gerçekleşen panele ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ve Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümit İncekara'nın yanı sıra çok sayıda akademisyen, öğrenci ve davetli katıldı.


Moderatörlüğünü Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Serkan Örtücü'nün yaptığı panele, Erzurum Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümit Üncekara, Tema Vakfı Erzurum İl Temsilcisi Işıl Bedirhanoğlu, Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Toy, Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeynep Eren, Erzurum Teknik Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi İsmail Bezirganoğlu, Erzurum Teknik Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Ayşenur Yazıcı ve Erzurum Teknik Üniversitesi Araştırma Görevlisi Ayşe Üstün panelist olarak katıldılar.


ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak; iklim değişikliğine karşı uyum mücadelesi, iklim değişikliğinde kentlerin rolü, iklim değişikliğinde biyolojik çeşitlilik ve iklim değişikliğinde transgenic biyoteknolojinin rolü gibi konuların işlendiği panele katılımlarından dolayı emeği geçen herkese teşekkür etti.


Ardından, Erzurum Teknik Üniversitesi olarak çevreci politikaların izlendiğini, üniversite yerleşke alanının 4000 metrekare olduğunu, bu alanın da üçte ikisinin yeşil alan olacağını belirtirken, 25000 metrekare ile dünyada eğitim yapıları içerisinde en yüksek kapalı alana sahip mühendislik ve mimarlık fakültesi binamızın LEED (Yeşil Bina) sertifikalı olduğunu sözlerine ekledi.

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