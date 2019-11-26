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ETÜ'de “İslâm Felsefesinin Özgünlüğü” konferansı

Erzurum Teknik üniversitesi Düşünce ve Felsefe Kulübü tarafından organize edilen konferansın konuğu, “İslâm Felsefesinin Özgünlüğü” başlıklı konuşmasıyla Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Prof.

Dr. H. Ömer Özden oldu.


Çok sayıda öğrenci, öğretim üyesi ve davetli tarafından ilgiyle karşılanan konferansta Prof. Dr. Ömer Özden, İslâm felsefesinin çeşitli kaynaklardan beslenmekle birlikte tamamen sentez bir felsefe olmadığını, kendine özgü yeni düşünceler ortaya koyduğunu ve bu bağlamda özgün bir felsefe olduğunu ifade etti.


Konferans sonunda Erzurum Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Kacıroğlu, Prof. Dr. Ömer Özden'e bir teşekkür belgesi takdim etti.

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