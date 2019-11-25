İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

ETÜ'de ‘Kadın' temalı sempozyum düzenlendi

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında Erzurum Teknik Üniversitesi ‘Kadın’ temalı sempozyum düzenlendi.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında Erzurum Teknik Üniversitesi ‘Kadın' temalı sempozyum düzenlendi.


Erzurum Teknik Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkez'inin himayesinde Kadın temalı I. Öğrenci Sempozyumu gerçekleştirildi. Öğrenci sempozyumunda Felsefe, Tarih, Psikoloji, Türk Dili ve Edebiyatı, İktisat, Bilgisayar ve Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünün öğrencilerinin katılımıyla 4 oturum olarak düzenlendi.


Kadın sorunu, sempozyum bildirilerinde çeşitli disiplin ve gelenekler bağlamında ele alındı. Bildirimler sonrasında konuşmacılara katılımlarından dolayı ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak tarafından teşekkür belgesi verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.