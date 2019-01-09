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ETÜ'de karma resim sergisi

Erzurum Teknik Üniversitesi’nde 37 resimden oluşan “Doğa” temalı karma resim sergisi düzenlendi.

Erzurum Teknik Üniversitesi'nde 37 resimden oluşan “Doğa” temalı karma resim sergisi düzenlendi.


ETÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Edebiyat Fakültesi Binası fuaye alanında düzenlenen serginin açılışına Erzurum Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kaymaz, Erzurum Teknik Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Tuba Yetim, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vedat Kaya ve resim sergisinde eserleri sergilenen Sınıf Öğretmeni Adem Çetin ve Merkez Bankası Erzurum Şubesi Müdür Yardımcısı Türkan Öztemur'un yanı sıra çok sayıda akademisyen, öğrenci ve konuk katıldı.


Serginin açılış programında bir konuşma yapan Erzurum Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kaymaz, ETÜ'nün bir teknik üniversite olmasına rağmen bunun gibi sanatsal faaliyetlere ev sahipliği yapıyor oluşunun mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.


Karma resim sergisinde yer alan 37 resim 11 Ocak 2018 Cuma gününe kadar sanatseverlerin ziyaretine sunulmaya devam edecek.

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