ETÜ'de "Meme Kanseri ve Korunma Konferansı" gerçekleştirildi

Konferansa konuşmacı olarak katılan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elanur Yılmaz Karabulutlu erken teşhis sayesinde bu hastalığın yüzde 98 oranında tedavi edilebildiğini belirtti.

Konuşmalarına toplumun bilinçlendirilmesi ve etkili bir farkındalık oluşması adına Ekim ayının, “Meme Kanserini Bilinçlendirme Ayı” olarak kabul edildiğini söyleyerek devam eden Prof. Dr. Elanur Yılmaz Karabulutlu, pembe kurdelenin de meme kanserine dikkat çeken sembol olarak gösterildiğini söyledi.

Konferans Erzurum Teknik Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Tuba Yetim'in Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elanur Yılmaz Karabulutlu'ya teşekkür belgesi takdimiyle sona erdi.