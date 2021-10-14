ETÜ'de Öğrenci Topluluk ve Kulüpleri Tanıtım Festivali düzenlendi

ETÜ'lü öğrencilere kulüp faaliyetlerini ve amaçlarını tanıtmak için Merkezi Kütüphanede düzenlenen etkinliğe ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Birol Soysal, SKS Daire Başkanı Levent Çakmur, kulüp temsilcileri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği kulüp tanıtım etkinliğinde, kulüp üyeleri yeni üyeleri ile sosyalleşme fırsatı yakaladı. Öğrenciler ilgi duydukları alanlar ile ilgili daha fazla bilgilenmek, sosyo-kültürel ve mesleki açıdan kendilerini geliştirmek, boş zamanlarını iyi değerlendirmek ve birlikte eğlenme alışkanlığı kazanmak amacıyla birbirinden farklı ve yararlı alanlarda faaliyet gösteren kulüplere üye oldu.

Rektör Bülent Çakmak, festivalde stant açan Etkin Genç Girişimciler Kulübü, İnovatif Gençlik Kulübü, Tarih Kulübü, Düşünce ve Felsefe Kulübü, Türkoloji Kulübü, Oku/Yorum Gelişim Kulübü, Genaktuel Kulübü, ETÜ Yapı Kulübü, ERASMUS Kulübü, Satranç Kulübü, Psikoloji Kulübü, ETÜ-Bilir Kulübü, Teknik Gezi Kulübü, ETÜ Bilgisayar Mühendisliği Topluluk Kulübü, Mühendis Beyinler Kulübü, Bozoklar Kulübü, Elektrik Elektronik Mühendisleri Enstitüsü Kulübü, ETÜ Farkında Kulübü, LÖSEV Fayda Kulübü ve Genç Yeşilay Kulübü temsilcileriyle bir araya gelerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Rektör Bülent Çakmak: “Öğrenci Kulüpleri Üniversite Hayatının Önemli Bir Parçası”

Öğrencilerin akademik çalışmalarının yanında sosyalleşmelerine katkı sağlayacak alanların başında öğrenci kulüplerinin geldiğini aktaran Rektör Çakmak: “Öğrencilerimizin sosyal, kültürel ve sportif açıdan gelişimlerini sağlamak bizim temel vazifelerimiz arasında. Bu sorumluluk duygusuyla hareket ederek öğrencilerimizin ders dışında kalan zamanlarını verimli bir şekilde değerlendirmeleri, kişisel gelişimlerine fayda sağlayacak programlara katılmaları, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde bulunmaları büyük önem arz ediyor. Bunu sağlamak amacıyla üniversite olarak desteğimizi sürdürüyoruz. Öğrenci kulüplerimizle gerçekleştirdiğimiz buluşmalar vesilesiyle de üniversitemizi kazanarak aramıza katılan yeni öğrencilerimizi kulüplerimizle tanıştırmış oluyoruz. Böylece hem alışma ve uyum süreçlerini hızlandırıyor hem de yıl içindeki motivasyonlarını yüksek tutarak sosyalleşmelerini sağlıyoruz” şeklinde konuştu.