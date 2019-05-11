ETÜ'de TÜBİTAK ARDEB destek programları anlatıldı

Erzurum Teknik Üniversitesi'nde TÜBİTAK bünyesinde yer alan Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) destek programları anlatıldı.

ETÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi konferans salonunda yapılan seminer programında TÜBİTAK ARDEB Başkan yardımcısı Doç. Dr. Cengiz ARICI mevcut ve sisteme eklenen yeni destek programları ve başvuru süreçleri hakkında bilgi verdi.

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, araştırma projelerinin önemine değindiği konuşmasının sonunda katılımlarından ve katkılarından dolayı Doç. Dr. Cengiz Arıcı'ya plaket takdim etti.

Seminer programının ardından TÜBİTAK ARDEB Başkan yardımcısı Doç. Dr. Cengiz Arıcı, Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak eşliğinde ETÜ bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Yüksek Teknoloji Araştırma Merkezi (YÜTAM) ve ETÜ Kristal Girişimcilik Merkezini gezerken Erzurum Teknik Üniversitesi'nin teknik altyapısının ve laboratuarlarının takdire şayan olduğunu ifade etti.