ETÜ'de türkülerin hikayesi anıldı

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) öncülüğünde ve Türk Halk Müziği Sanatçısı Vahit Alkır'ın katkılarıyla hazırlanan “Hikayelerle Türkülerimiz” adlı program ETÜ ev sahipliğinde düzenlendi.

Yaşam Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen etkinliğe Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin Koçan, Erzurum Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Fuat Küçük ile çok sayıda üniversite mensubu, davetli ve öğrenci katıldı.

Kadim şehir Erzurum'un kültürel ve tarihi değerlerinin işlendiği programda türkülerin ortaya çıkış hikayeleri Prof. Dr. Yusuf Ziya Sümbüllü, Prof. Dr. Ömer Özden, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Sanatçısı Yakup Çağlayan, Eğitimci Ümit Gergit ile Sevnur İçyar, Türk Halk Müziği Sanatçısı Vahit Alkır ve yazar İsmail Bingöl tarafından anlatılırken saz sanatçıları ile ETÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan koro tarafından seslendirildi. İlgiyle takip edilen programda ETÜ Tiyatro Kulübü öğrencileri ise türkülerin hikayelerini senaryo haline getirerek sahnede canlandırdı.

Programın sonunda konuşan Rektör Bülent Çakmak, çok keyifli bir gece olduğunu belirterek; “Erzurum Kültür, Sanat ve Eğitim Derneği (ERSANDER) Başkanı Ümit Gergit ve kıymetli yönetim kurulu üyeleri Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanımız Levent Çakmur Bey ile ziyaretimize gelip farklı bir program yapmak istediklerini söylediklerinde açıkçası ne kadar farklı olabilir diye düşündüm. Ancak farklı olmadı. Muhteşem oldu. Bugün burada çok büyük bir emek ve çaba vardı. Bu vesileyle böylesine güzel bir programın düzenlenmesinde emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyor, en kısa sürede yenisinin düzenlenmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

Program Rektör Çakmak'ın gecenin düzenlenmesinde rol alanlara hediye takdim etmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.