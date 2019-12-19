ETÜ'de "Yarının Kadınları" adlı panel düzenlendi

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinin ev sahipliğinde IEEE ETÜ Student Branch WIE Komitesi tarafından ''Bir de Kadının Gözünden Bak" sloganıyla "Yarının Kadınları" konulu panel düzenlendi.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği panelde ETÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Tuba Yetim'in açılış konuşmalarının ardından panelistler TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Doğu Anadolu Başkanı Feride Eda Çalıkuşu, Turkcell Geleceği Yazan Kadınlar Yarışması finalisti Bilgisayar Mühendisi Sinem Özkan ve İşletme bölümü 4. Sınıf öğrencilerinden girişimci Zeynep Hazar kendi hayatlarından yola çıkarak girişimcilik serüvenlerini anlattı.

Kadının iş hayatındaki öneminin vurgulandığı panelde kapanış konuşmalarının ardından ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, panelistlere plaketlerini takdim etti.