ETÜ'den “Teknofest 2019” için lise öğrencilerine eğitim desteği

Bu yıl eylül ayında yapılacak olan “Teknofest 2019” İnsansız Su Atlı Sistemleri (İSAS) ve Roket yarışmaları için Erzurum Teknik Üniversitesi bünyesinde hazırlıklarını sürdüren ETÜ Teknoloji Takımı (ETT) ve Varda Sky Team takımlarımızın öğrencileri, yarışmanın lise kategorisinde yer almak amacıyla hazırlıkları devam eden Erzurum Lisesi öğrencilerine yarışma için gerekli olan programlar ve tasarımlar hakkında eğitim verdi.