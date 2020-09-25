ETÜ'den yeni bir dergi daha

sayısını yayımlayan Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi'nin yanı sıra İktisadi ve İdari Bilimler alanında yeni bir bilimsel dergi daha çıkararak bilim dünyasına sundu.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından hazırlanan “ETÜ Sentez İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi” isimli bilimsel dergi, Doç. Dr. Abdulkadir Kaya editörlüğünde ilk sayısı ile yayın hayatına başladı.

İktisadi ve İdari Bilimlerle alakalı araştırmalar içeren bilimsel yayınlara ev sahipliği yapan ETÜ Sentez dergisi, özgün ve nitelikli makalelerin yayımlandığı uluslararası hakemli bir elektronik dergi olarak yayın hayatına başladı.

Üretim yönetimi, pazarlama, muhasebe, finansman, yönetim, organizasyon, sayısal yöntemler, iktisat politikası, iktisat tarihi, iktisat teorisi, iktisadi gelişme, uluslararası iktisat gibi iktisadi ve idari bilimler temel alanlarına ait konuların yanı sıra ekonomi sosyolojisi, tarih, sosyal politika, uluslararası ilişkiler ve finansal çalışmalar gibi çeşitli alanlarda bilimsel araştırmalara öncelik veren ETÜ SENTEZ dergisi, yapılan araştırmaların uluslararası düzeye erişmesine yardımcı olmayı hedefliyor.