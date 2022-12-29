ETÜ'lü akademisyen ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, üniversite rektörleri, TÜBA üyeleri ve ödül almaya hak kazanan bilim insanları katıldı.

Programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin en saygın bilim ödülleri töreni olan TÜBA ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Bilim Ödülleri Töreni münasebetiyle bilim insanlarını ve misafirleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çığır açıcı çalışmalarından ötürü ödül almaya hak kazanan bilim insanlarını tebrik etti.

Doğa Bilimleri, Mühendislik Bilimleri, Sosyal Bilimler, Sağlık Bilimleri ile Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu TÜBA-GEBİP Eczacılık Özel Ödülü olmak üzere 5 farklı kategoride verilen ödüller çerçevesinde ETÜ Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Uğur Uzunkaya Sosyal Bilimler alanında kazandığı ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

Törenin ardından Doç. Dr. Uzunkaya'yı tebrik eden ETÜ Rektörü Çakmak: “Hocamızın Budist Uygur Edebiyatına ilişkin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde böylesine önemli bir ödüle layık görülmesi ve ödülünü Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden alması tüm ETÜ Ailesi adına gurur verici. Kendisini bir kez daha gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu.