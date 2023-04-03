ETÜ'lü güreşçilerden büyük başarısı

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından ÜNİLİG etkinlikleri kapsamında 1-5 Nisan 2023 tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen Türkiye Üniversiteler Arası Güreş Şampiyonası'nda serbest güreş dalında mücadele eden ETÜ öğrencileri 1 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya alarak takım tasnifinde Türkiye ikinciliği elde etti.

Şampiyonada Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinden 61 kg güreşçiler Mümin Kardeş bronz, 65 kg Muhammet Ali Kesti altın, 70 kg Ahmet Özcan bronz, 74 kg Özgür Bakar bronz, 86 kg Ömer Faruk Karadeniz gümüş ve 92 kg Emre Çiftçi gümüş madalya kazandı.

Kafileye Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Şube Müdürü ve aynı zamanda Uluslararası Güreş Hakemi olan Yusuf Sadri Kishalı ile Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyelerimiz Doç. Dr. Serhat Özbay ve Doç. Dr. Süleyman Ulupınar refakat etti.

Sporcu öğrencilerin büyük başarılarından duyduğu memnuniyeti ifade eden Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak “Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde etmiş oldukları başarılar her geçen gün artarak bizleri gururlandırıyor. Öğrencilerimizin aktif spor hayatlarını devam ettirirken üniversite eğitimlerini de aksatmadan sürdürmeleri için üstün gayret sarf eden Spor Bilimleri Fakültemiz yönetimini ve akademisyenlerimizi öncelikle tebrik etmek isterim. Üniversitemiz adına kazanmış oldukları bu büyük başarı için tüm güreşçi öğrencilerimizi ayrı ayrı tebrik eder, başarılarının devamını dilerim” ifadeleri ile serbest güreş kafilemizi kutladı.