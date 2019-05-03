ETÜ'lü öğrenciler projelerini sergiledi

Sergiye Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Birol Soysal, Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu ve Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Fatih Yetim ile birlikte çok sayıda akademisyen öğrenci ve ziyaretçi katıldı.

Kendi geliştirecekleri projeleri için fikir edinmek maksadıyla katılım sağlayan ortaöğretim öğrencilerinin sergiye yoğun ilgi gösterdikleri gözlemlendi.