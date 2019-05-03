İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

ETÜ'lü öğrenciler projelerini sergiledi

ERZURUM ( İHA ) Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinde Tasarım Projeleri Sergisi düzenlendi.


Sergiye Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Birol Soysal, Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu ve Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Fatih Yetim ile birlikte çok sayıda akademisyen öğrenci ve ziyaretçi katıldı.


Kendi geliştirecekleri projeleri için fikir edinmek maksadıyla katılım sağlayan ortaöğretim öğrencilerinin sergiye yoğun ilgi gösterdikleri gözlemlendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.