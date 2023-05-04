ETÜ'ye judoda bronz madalya

sınıf öğrencisi İbrahim Demirel, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Üniversitelerarası Judo Türkiye Şampiyonası'nda bronz madalyanın sahibi oldu.

Sinop Üniversitesi ev sahipliğinde 2-5 Mayıs 2023 tarihleri arasında 31 üniversiteden 49 kadın ve 109 erkek sporcunun mücadele ettiği turnuvada Erkekler 73 kg kategorisinde ter döken Türkiye Judo Genç Milli Takım Sporcusu İbrahim Demirel 3. lük kürsüsüne çıkarak, bronz madalyayı ETÜ'ye kazandırdı.

Demiral ve antrenörlerini tebrik eden Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, ETÜ'nün katıldığı her turnuvadan madalyayla döndüğünü belirterek, ”Ulusal ve uluslararası düzeyde üniversitemizi temsil eden sporcularımızın kürsüye çıkması bizleri son derece memnun ediyor. Geçtiğimiz ay atıcılık çok önemli dereceler elde etmiştik. Bugün de Judoda milli sporcumuz İbrahim bizlere aynı heyecanı yaşattı. Bu yıl 3. lük geldi ancak inanıyorum ki önümüzdeki yıl kendisi zirvede yer alacak ve altın madalyayı üniversitemize getirecek. Bir kez daha sporcumuzu, antrenörlerimizi ve hocalarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.