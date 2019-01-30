Evhami oyunu seyirciyle buluştu

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nca sahneye konan “Evhami” adlı tiyatro oyunu seyirciyle buluştu.

Feraizcizade Mehmet Şakir'in 1885'te yazdığı oyunu Ziya Kibar yönetti. İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahnelenen ve günümüze uyarlanan oyunda, Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi alan oyuncularla birlikte şehrin tanınmış tiyatrocularından Cumhur Seval, Yakup Çağlayan ve Ahmet Buğrahan Yanık da rol alıyor. Geleneksel Orta Oyun özelliklerinin modern bir yorumu olarak sahnelenen “Evhami” adlı tiyatro oyunu bir Osmanlı komedisi olarak sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Şuana kadar dört gösterimi de yoğun ilgi gören oyun, ocak ve şubat ayı süresince her pazartesi ve salı günleri İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde saat 19:00'da gösterime devam edecek.