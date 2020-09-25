Evinde 377 gram toz esrar bulunan şahıs ceza evine gönderildi

Erzurum'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonda A.A. isimli şahsın evinde 377 gram toz esrar ve bir adet hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucu sattığı belirlenen A.A. çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak Erzurum ceza evine gönderildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, Palandöken ilçesinde ikamet eden A.A. isimli şahsın evinde uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundu. A.A. isimli şahsın uyuşturucu satmak için müşteri aradığı bilgisi alındı. Daha sonra adli makamlardan alınan arama kararı ile ikametgâhında yapılan aramada; sırt çantası içerisine gizlinmiş 377 gram toz esrar maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Bunun üzerinde şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak Erzurum Kapalı Cezaevine sevk edildi.