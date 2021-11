Evlerine girmeye korkuyorlar

Erzurum'un Olur ilçesi Kaledibi Mahallesi sakinleri 3 yıl önce onaylanan dere ıslah çalışmasının bir an önce başlamasını istiyorlar. Köyün içerisinden geçen iki derenin her yağmur yağdığında tehlike oluşturduğunu belirten mahalle sakinleri korkudan evlerine giremiyorlar. Köylüler, yetkililere çağrıda bulunarak “Bir an önce köyümüzün dere ıslah çalışmaları yapılmasını istiyoruz” dediler.

Olur Kaledibi köyü sakinlerinden Asim Aydın, “Taşkın koruma projesi 2018 yılında tamamlanmıştır. Bizim köyle birlikte Toklu ve İriağaç köylerinin de projesi onaylandı. Fakat onlarınki yapıldı bizimki yapılmadı. Köyümüze bir yağmur bir afat geldiğinde köyümüzdeki mandıralar evlerimiz hepsi tehlike altında” dedi.

Kaledibi sakinlerinden Halil Gürgün ise “Köyümüzün içerisinden iki dere geçmekte. Yağmur yağdığında sel geliyor mağdur oluyoruz. Her an canımızla malımızla tehlike ile karşı karşıyayız. Üç yıl önce ölçümü yapıldı projesi yapıldı, ihale aşamasında bir türlü ihaleye çıkarmıyorlar. Bizim dere ıslahın bir an önce yapılmasını istiyoruz” dedi.