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Evlerinin balkonundan site sakinlerine konser verdiler

Erzurum’un Oltu ilçesinde amca çocuğu olan piyanist şantörler Mustafa ve Erdi Özden, sokağa çıkma yasağında site sakinlerine evlerinin balkonundan konser verdi.

Erzurum'un Oltu ilçesinde amca çocuğu olan piyanist şantörler Mustafa ve Erdi Özden, sokağa çıkma yasağında site sakinlerine evlerinin balkonundan konser verdi.


Oltu Kerem Evler Sitesi'nde oturan Mustafa ve Erdi Özden, korona virüsü nedeni ile sokağa çıkma yasağında site sakinlerine moral olsun diye bir saatlik bir konser verdi. Mustafa Özden, "Sokağa çıkma yasağından dolayı halkımız evinde sıkılmasın diye kendi çapımızda kendi balkonumuzda komşularımızı güzel eğlence tarzında hareketli müziklerle coşturmaya çalışıyoruz. İnsanlarımızın neşelerini bir nebze de olsa artırmaya çalışıyoruz" dedi.


Erdi Özden ise, "İki günlük sokağa çıkma yasağında insanların güzel duygularına ulaşmasını sağladık. Zorlu günleri unutmalarını sağladık. Eğer komşularımızı eğlendirebildiysek ne mutlu bize" dedi.


Site sakinleri, "Mustafa ve Erdi Özden'in bu güzel jestinden dolayı çok teşekkür ederiz, bunalmıştık eğlendirdiler" dediler.

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