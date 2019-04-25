Evrenin merak edilen sırları ETÜ'de konuşuldu

Türkiye'nin önde gelen astronomi bilim adamlarından Prof. Dr. Ethem Derman, “Evrenin Büyüklüğü İşleyişi ve Evrende Yalnız Mıyız?” adlı konferansında evrenle ilgili birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen programa Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İrfan Kaymaz, Prof. Dr. Birol Soysal, Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu ve Genel Sekreter Doç. Dr. Tuba Yetim'in yanı sıra çok sayıda akademisyen, bilim, astronomi ve evren meraklısı öğrenci katıldı.

Güneş sisteminin, galaksilerin ve evrenin büyüklüğüne dair örneklerle açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Derman, bu büyüklükleri anlatmak için rakamların bile yetersiz kaldığını ifade etti. Prof. Dr. Derman, insanların “Evrende yalnız mıyız? Ufolar ve uzaylılar var mı?” sorularının cevabını merak ettiklerini ve bu soruları sıkça sorduklarını belirterek ufo olaylarının büyük bir ranta dönüştürüldüğünü, medyanın bu nedenle çok fazla uzaylı haberi yaptığını ifade etti. “Bilim dünyasında ufo yada uzaylı diye gözlemlenen bir şey yok. Uzaylıları ancak, bu işten ekonomik kazanç sağlayan üçkağıtçılar, bu işle uğraşmaktan psikolojileri etkilenenler ya da aklı başında olup buna kendilerini inandırmış olanlar görüyorlar" diye konuştu.

Konferansın sonunda katılımcıların sorularını cevaplayan Prof. Dr. Ethem Derman'a Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak teşekkür belgesi takdim etti.