Fatih Arda bir ilki daha gerçekleştirdi

Daha önce üç kez dünya kupasında finale kalma başarısı gösteren Fatih Arda İpçioğlu, Kayakla Atlamanın en prestijli organizasyonu olan 4 tepe turnuvasının ilk ayağında Almanya'da yapılan eleme yarışmasında 70 sporcu arasından 32. Sırada yer alarak finale kalma başarısı gösterdi. 4 tepe tarihinde final yarışmasına katılmaya hak kazanan ilk Türk sporcu olma ünvanını elde eden milli sporcu final müsabakalarına katılacak.

Sporcuyu başarısından dolayı kutlayan Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, "4 Tepe turnuvasında elde ettiği başarıdan dolayı sporcumuz Fatih Arda İpçioğlu'nu ve antrenörümüz Frenc Nejc'i kutluyor final yarışında da başarılar diliyorum" diye konuştu.