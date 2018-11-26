Fatih Karataş'tan Horasan için önemli su projesi

AK Parti'den Belediye Başkan aday adayı olan İş adamı Fatih Karataş, Horasan için önem arz eden projelerinden bahsetti. Karataş'ın öncelikli projeleri arasında ilk sırada su projesi yer aldı.

Erzurum'un en büyük ilçelerinden Horasan'da güçlü bir isim olan Fatih Karataş, aday adaylık çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Aday olması halinde önemli projeler hazırladığını belirten Karataş'ın öncelikli projeleri arasında ilk sırada Horasan için önem arz eden su projesi yer aldı.

Mevcut su şebekesine su sağlayan bölgelere köylerin kanalizasyonu sızmakta olup halkın sağlığını ciddi bir şekilde tehdit ettiğini belirten Karataş, bu sorundan dolayı insanlar en doğal hakları olan çeşme suyunu kullanamadığını ifade etti. Buna çözüm olarak proje geliştirdiğini ifade eden Karataş, “Menşei, ailemize ait yaylalarımızda toplanan yüksek kalitede doğal kaynak suyunun kullanımını bedelsiz olarak belediyemizin insiyatifine sunarak halkımızın yıllardır çilesini çektiği su problemini çözeceğiz.

Suyu Kadı Celal Köyünün üst tarafında kendi tapulu alanımızda kuracağımız su deposunda toplayıp oradan da boru ile devletin kendi hazinesi olan dere yatağından taşıyarak arıtma tesislerinde dinlendirilme işleminden sonra Horasan'a ve yakın köylere dağıtım yapılacaktır. Uzman görüşleri bunun rakım farkından dolayı rahatlıkla mümkün olabileceğini ortaya koymaktadırlar. Mevki İsa'nın yaylası yaklaşık 30 km uzaklık ve rakım 2000, Horasanın mevcut rakımı ise 1555 arasında 445 metre bulunmaktadır. Şu an Horasan'a içme suyu sağlayan dere yatağıyla kıyaslama yaptığımızda net bir şekilde görüyoruz ki bu su Horasan ilçesine fazlasıyla yetecektir.” diye konuştu.