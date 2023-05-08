Fatih Yücelik YÜF'e yeniden başkan seçildi

Çimento sektörünün çatı örgütü TÜRKÇİMENTO, 2022 Faaliyet Yılı 65'inci Genel Kurulunu Ankara'da, TÜRKÇİMENTO'nun üyesi bulunduğu Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu (YÜF)'ün Genel Kurulu'nu İstanbul'da düzenlendi. TÜRKÇİMENTO Yönetim Kurulu ve Aşkale Çimento İcra Kurulu Başkanı Fatih Yücelik, YÜF Genel Kurulu'nda yeniden başkan seçildi.

Her iki toplantıda da depremin ilk gününden itibaren gerek enkazdan kurtarma faaliyetlerinde gerek gıda tıbbi malzemeler gibi her türlü ihtiyaç konusunda çimento sektörü olarak azami desteği sağlamaya çalıştıklarını belirten TÜRKÇİMENTO Yönetim Kurulu ve Aşkale Çimento İcra Kurulu Başkanı Fatih Yücelik, “Kaybettiğimiz canlar için üzüntümüzün tarifi yok. Telafisi mümkün olmayan kayıplar yaşadığımız bu deprem felaketinin hemen ardından, tüm üye fabrikalarımızla ve kendi içimizde başlattığımız seferberlikle birlikte, gerek gıda, su, battaniye, ısıtıcı ve diğer temel ihtiyaçlar olsun gerekse makine, ekipman ve eğitimli insan gücü olsun, yardımlarımızı bölgeye sevk ettik. Günlük ihtiyaçların yanı sıra; Birlik olarak Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ile iş birliği içerisinde bölgede konteyner kent uygulaması planımızı hayata geçirdik ve konteynerlerimizi bölgeye ulaştırdık.” dedi.

Depremde zarar görerek hizmet veremez hale gelen Hatay Havalimanı için de sektör olarak büyük bir seferberlik örneği sergilediklerini söyleyen Yücelik, daha sonra şöyle devam etti, “ Bölgedeki çimento fabrikalarımız, hasar gören Hatay Havalimanı'nın onarım işlerinde kullanılan beton temini için büyük bir iş birliği ağı kurdu. Bölgede hasar gören ve tahliye yardım işlemlerinden dolayı araç yoğunluğu yüksek erişim yolları ile yine hasar gören agrega, beton tesisleri ve iş ekipmanları koşulları altında imkanlarını birleştiren üyelerimiz, onarımı üstlenen yüklenici firmaya kesintisiz ürün ve hizmet ulaştırdı.”