Fazla kahve tüketimi sakıncalı olabilir

Uzman Klinik Psikolog Fundem Ece Kaykaç, “Kahve günlük hayatta sıklıkla tükettiğimiz bir içecektir. Diyelim ki dışarı çıktık ve arkadaşlarımızla buluştuk. Sohbetin muhabbetin yanında giden en güzel içeceklerdendir. Kültürümüzde çaya verilen değer kadar kahveye de bu bakımdan değer verilir. Bu sebeple günlük hayatta kahve çokça tercih edilmektedir. Biliyoruz ki fazla kahve tüketiminin vücudumuza zararı olmakta. Kalp, tansiyon, mide şeker hastalığı, su kaybı, migren, vitamin ve mineral kaybı, doğurganlık, hamilelik, baş ağrıları, karaciğer ve safra kesesi gibi alanlarda kahvenin aşırı tüketimi tehdit oluşturmaktadır. Genellikle günde 3 bardaktan fazla içilen kahvenin tehdit niteliği taşıdığı söylenebilir. Eğer bunu ml oranında söyleyecek olursak; yaklaşık 300-400 ml arasındadır. Bu miktarın kişinin fizyolojik sağlığı açısından fazla olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

Kahvenin özü olan kafeinin, bugün yasak birçok uyuşturucuyla neredeyse aynı oranlarda bağımlılık yapma potansiyeline sahip olduğunu ifade eden Kaykaç, “Uyuşturucu madde bağımlılığı gibi, vücuda alınan düzenli miktarda kafein de bizi kafein bağımlılığına sürükleyebilir. Kafeinin bünyemize etkileri olarak şunları sıralayabiliriz; yüksek kan basıncı, daha hızlı kalp atışı ve nefes alma/verme, daha hızlı yağ yakımı, midede daha fazla asit, daha fazla idrar üretimi, yüksek seviyelerde titreme, sinirlilik, ajitasyon, kulaklarda çınlama ve adrenalin üretimi. Yani belirli bir dozun üzerinde tüketilen kahvenin aslında sadece fizyolojik değil aynı zamanda psikolojik de etkilerinin olduğunu görebiliyoruz. Mesela bir anksiyete bozukluğunuz var ve kafeinli içecekleri fazla tüketiyorsunuz. Vücudunuz sakinleşmesine yardımcı olan kimyasalları yeterince üretemediği için anksiyete ataklarını yenmeniz pek mümkün olamayabilir. Özellikle sabahları, kahvaltı ile temel besin ihtiyaçlarımızı almak yerine bu ilk öğünü kahveyle geçiştirmek, kortisol ve diğer stres hormonu seviyelerinin artmasına sebep olacaktır. Böylece kendinizi daha da gergin hissedeceksiniz. Bununla beraber baş ağrısı da hissetmeniz muhtemeldir. Psikolojik ve fizyolojik olarak kendinizi kötü hissetmemeniz için kahve tüketiminizi dengelemeniz sizin için önemlidir” açıklamalarında bulundu.