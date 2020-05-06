İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fedakar sağlık çalışanları adına hatıra ormanı kuruluyor

Erzurum’da fedakar sağlık çalışanları adına hatıra ormanı kurulacak.

Erzurum'da fedakar sağlık çalışanları adına hatıra ormanı kurulacak.


Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay, Bölge Müdür Yardımcıları Faruk Bayraktaroğlu, Muammer Tizi ve Erzurum Orman İşletme Müdürü Abdullah Şahin Kaya ile birlikte, Covid-19 salgını nedeniyle fedakarca hizmet eden tüm sağlık çalışanlarımız için oluşturulacak Hatıra Ormanının yerini belirlemek üzere arazide incelemede bulundular.


Yapılan tespitler neticesinde Erzurum Pasinler yolu üzerinde bulunan Nenehatun Mahallesi sınırları içerisinde tarihi değeri de bulunan Sivişli Tabya mevkisinde 172 dekarlık alanda sağlık çalışanları için Hatıra Ormanı kurulmasına karar verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.