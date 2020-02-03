İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Felsefeye Hizmet Ödülü Prof. Dr. Hacı Ömer Özden'e verildi

"Felsefeye Hizmet Ödülü" Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Prof.

"Felsefeye Hizmet Ödülü" Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hacı Ömer Özden'e verildi.


Türk Felsefe Derneği'nin ilk kez 2019 yılı için tanzim ettiği "Prof. Dr. Necati Öner Felsefeye Hizmet ve En İyi Doktora Ödülleri"nden "Felsefeye Hizmet Ödülü" Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hacı Ömer Özden'e verildi.


Derneğin resmi sitesinde yapılan açıklamada şunlara yer verildi; "Prof. Dr. Necati Öner Felsefeye Hizmet ve En İyi Doktora Ödülü kapsamında yapılan titiz değerlendirme süreçleri sonucunda, Felsefeye Hizmet Ödülünün ülkemizde felsefe alanında verdikleri eserler ve sarf ettikleri emeklerden ötürü Prof. Dr. Zeki Özcan ve Prof. Dr. Hacı Ömer Özden'e, En iyi doktora tezi ödülünün ise Dr. Ata Demir'e verilmesi uygun görülmüştür. Ödül töreninin gerçekleştirileceği tarih, ilerleyen günlerde ilan edilecektir.”

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.