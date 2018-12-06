Fen Lisesi öğrencilerden örnek proje

Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi, “Engelleri sanatla aşıyoruz” projesini başlattı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının desteklediği proje kapsamında Görme Engelliler Orta Okulunda Görme Engelli öğrencilere müzik öğretmeni Aslı Sarı rehberliğinde öğrencilerimiz müzik eğitimi verilmeye başladı.

Proje kapsamında İlçe Millî Eğitim Müdürü Zinnur Şimşek'i ziyaret eden öğrenciler, proje hakkında bilgi verdi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Şimşek, bu anlamlı projeden dolayı öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.