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Fenerbahçe, Erzurum'da

Spor Toto Süper Lig’in 33.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında BB Erzurumspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Erzurum'a geldi.


Erzurum Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli ekibi, burada bir grup taraftar karşıladı. Taraftarlar, havalimanı çıkışı futbolculara tezahürat yaptı, Teknik Direktör Ersun Yanal'a çiçek verdi. Sarı-lacivertli ekip daha sonra otobüsle konaklayacağı otele hareket etti.


Öte yandan Fenerbahçe'de tedavileri süren Mehmet Topal ve Ferdi Kadıoğlu, kafilede yer almadı.


BB Erzurumspor ile Fenerbahçe arasında yarın saat 20.00'de Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada hakem Suat Arslanboğa görev yapacak.

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