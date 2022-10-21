FETÖ yapılanmasına Gazi Turgut Aslan Operasyonu: 13 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele ve İstihbarat Daire başkanlıkları; FETÖ yapılanmasına 59 ilde 704 şüpheliye eş zamanlı ‘Gazi Turgut Aslan Operasyonu' düzenledi. Erzurum'da gözaltına alınan 13 hedef şahıs adliyeye getirildi. Gözaltına alınan 5'i kadın 13 kişinin arasında, sözde Erzurum memurlar sorumlusu olduğu iddia edilen Z.B. de bulunuyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele ve İstihbarat Daire başkanlıkları tarafından, FETÖ'nün güncel yapılanmasının yeni eleman temini ve finans kaynaklarının deşifresine yönelik yürütülen ve yaklaşık 8 ay süren çalışmalar sonucunda; örgütün yurt dışına firar eden üst düzey mahrem sorumlularının verdiği talimatlar doğrultusunda, örgütten kopmaları engelleme, örgütü canlı tutma, mahrem birimlerin ve finansal faaliyetlerin yeniden yapılandırılması faaliyetlerinin örgütün yurt içindeki üyeleri tarafından uygulamaya konulduğu tespit edildi.

FETÖ'nün güncel yapılanmasında görev alan ve örgütsel talimatlara harfiyen uyan örgüt mensuplarına düzenli/sistematik olarak para transferi yapıldığı, ayrıca örgüt faaliyetlerinin finansmanında kullanılacak kaynak aktarımında gizliliğe azami ölçüde riayet edildiği, örgüt mensuplarının kimliklerinin deşifresini engellemeye yönelik tedbirler alındığı ve yeni yöntemler uygulandığı tespit edildi. İstihbarat bilgisini alan ekipler, 59 ilde 704 şüpheliye yönelik eş zamanlı 'Gazi Turgut Aslan Operasyonu' düzenledi.

Erzurum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince 8 ay süren çalışmalarda; yurt dışı kaynaklı paraların daha önceden belirlenen şahısların yakınlarına ait hesaplara ATM cihazları üzerinden kartsız işlem seçeneği ile ya da kargo içerisine gizlenerek gönderildiği tespit edildi. Erzurum'da eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda ise 13 hedef şahsın tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 13 şahıs bugün sabah adliyeye getirildi. Yakalanan 5'i kadın 13 şahsın arasında sözde Erzurum memurlar sorumlusu olduğu iddia edilen Z.B.'nin de olduğu belirtildi.

Ayrıca, operasyon günü yapılan ikamet aramalarında; 25 bin 655 TL, 770 euro, 50 dolar, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Öte yandan, soruşturma süresince yapılan tespit ve ara yakalamalarda; 306 bin 962 TL, 15 bin 150 euro, 4 bin dolar hareketliliğinin olduğu tespit edildi.