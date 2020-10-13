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FETÖ'den tutuklanan Aşkale eski Belediye Başkanına beraat kararı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan Erzurum’un eski Aşkale Belediye Başkanı Enver Başaran’ın, Yargıtay 16.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan Erzurum'un eski Aşkale Belediye Başkanı Enver Başaran'ın, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin "suçu işlemediği sabit olduğundan" kararı ile beraatına karar verildi.


Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen dava duruşmasında 12 Ekim 2017 tarihinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olmaktan 6 yıl 3 ay hapis cezasından hükümlü eski Aşkale Belediye Başkanı Enver Başaran'ın tahliyesine karar verildi. Enver Başaran'ın bugün görülen duruşmasında Yargıtay 16. Ceza Dairesinin itirazı değerlendirilerek "Suçu işlemediği sabit olduğundan" Yargıtay'ın bozma ilamına uyularak beraatına karar verildi.


Enver Başaran'ın avukatı Faruk Terzioğlu ise yaptığı açıklamada, "Hukuk geç de olsa tecelli etmiştir" dedi.

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