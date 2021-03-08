Fidan: “Ülkemiz kadınları geleceğe güven içinde bakamıyor”

8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayan Demokrat Eğitimciler Sendikası (DES) Genel Teşkilat Sekreteri İsmail Fidan, "Yapılan araştırmalar ve her gün artarak devam eden Kadına yönelik şiddet haberleri ülkemiz kadınlarının güven içinde olmadıklarını göstermektedir " dedi.

Kadınların toplumsal tüm alanlarda hak ettikleri konuma yükselmeleri ve geleceğe eşit ve güven içinde bakabilmelerinin mutlu ve müreffeh toplum olmanın ön koşulu olduğunu söyleyen Fidan, kadınların, sağlıklı, müreffeh, demokratik toplum hedefinin temel taşları olduğunu ifade etti.

Cumhuriyetle birlikte kadın hakları mücadelesinde ciddi mesafeler alındığını belirten Fidan, "Türkiye kadın hakları alanında gerçekleştirdiği reformlarla dünyada kendine önemli bir yer edinmeye başlamıştır. Günümüzde bilim, siyaset, eğitim, kültür-sanat ve iş dünyasında herkesi gururlandıran, başarılarıyla adından söz ettiren Türk kadınının yanı sıra, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kadın hak ve özgürlükleri konusunda yaşanan olaylar kadınların yaşam haklarını tehdit eder hale gelmiştir. Bu anlamda hem yasal hem de toplumsal anlamda büyük bir zihniyet değişimine ihtiyaç vardır" diye konuştu.

Fidan, “Son zamanlarda çok sık duyduğumuz kadınlarımıza dönük şiddet, cinayet ve her türlü hak ihlalleri haberler, yerini gurur duyacağımız başarılı, cesur ve mutlu kadınlarımızın örnek haber ve hikâyelerine bırakmalıdır. Kız çocuklarımıza ve kadınlarımıza dönük ayrımcı, dışlayıcı, şiddet içerikli tüm menfur olaylarla mücadele etmek için acilen topyekün bir eğitim seferberliği başlatılmalıdır. Bu vesileyle ülkemizdeki ve tüm dünyadaki kadınlarımızın gününü kutluyor ve kadınlar için daha güzel bir Türkiye ve daha aydınlık bir dünya diliyorum” dedi.