İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fidanlar toprakla buluştu

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan "Geleceğe Nefes" seferberliği çerçevesinde bugün saat 11.

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan "Geleceğe Nefes" seferberliği çerçevesinde bugün saat 11.11'de 11 milyon fidan, Türkiye'nin 2023 noktasında toprakla buluştu.


Aşkale'deki fidanların ekim adresi ise ilçeden taşınan Askeri alan oldu.


Fidan dikimine, İlçe Kaymakamı Mehmet Aksu , Belediye Başkanı Ahmet Yaptırmış , Milli Eğitim Müdürü Serhat Erdem, Siyasi parti temsilcileri, Meclis üyeleri, Öğrenci ve Vatandaşlar katıldı.


Saatlerin 11:11 gösterdiği anda ilçe müftüsünün yaptırdığı dua sonrası fidanlar toprakla buluştu.


Türk halkının büyük ilgi gösterdiği organizasyon kapsamında iki ayrı alanda dünya rekoru kırılması da hedefleniyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.