İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fidanlık şeflerine uygulamalı ORBİS ve arazi çalışmaları eğitimi

Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü Erzurum Orman Fidanlık Müdürlüğüne yeni atanan fidanlık şeflerine eğitim semineri verildi.


Seminere Bölge Müdürü Oktay Ayatay, Fidanlık Müdürü Adem Bal, Fidanlık Müdür Yardımcısı Yunuz Agkuş ve fidanlık şefleri katıldı. Bölge Müdürü Ayatay, görevlerine yeni başlayan şeflere hayırlı olsun dileklerinde bulunarak, "Arkadaşlar, bizler devletin emanet etmiş olduğu kaynakları yönetiyoruz. Devletimizin bir kuruşu bile heba olmayacak şekilde planlı çalışmamız gerekmektedir. İnsan kaynaklarını zamanında ve planlı bir şekilde yönetmemiz gerekmektedir. Fidanlıklarımızda programlarınızı gerçekleştireceğinize inanıyor ve başarılar diliyorum“ dedi.


Daha sonra şeflere uygulamalı eğitim verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.