Film tadında gerilim dolu oyun izleyicilerin nefeslerini kesecek

‘Hiç Kimse' isimli tiyatro oyunu, dünyada ilk kez seyirciyle buluşacak. Erzurum Devlet Tiyatroları'nda sahnelenecek gerilim dolu oyun, izleyicilerin nefeslerini kesecek.

Kosta Kortidis'in yazdığı, Nesimi Kaygusuz'un yönettiği ‘Hiç Kimse' isimli tiyatro oyunu, ilk gösterimini Erzurum'da yapıyor. İlk kez sahnelenen gerilim dolu oyunda izleyiciler, dikkatlerini 90 dakika boyunca sahneden ayırmayacak. "Kimsin sen?” sorusunu kendisine sormayı unutmuş Adam Ones karakterinin hayatıyla yüzleşmesini ve buna cesaret etmesinin anlatıldığı oyunda Erzurum Devlet Tiyatroları Müdürü Sezai Yılmaz ise Adam karakterine hayat verecek.

Oyunu dünyada ilk kez Erzurum'da sahneleyeceklerini ifade eden Yönetmen Nesimi Kaygusuz, “Bu oyunumuz yepyeni bir ekiple sahneleniyor. Bu oyun burada dünya prömiyeri yapacak. Bütün seyircilerimize keyifli dakikalar diliyoruz. Erzurum insanı sıcakkanlı ve tiyatroya ilgili oldukları için oyuna ilgi göstereceklerdir” dedi.

Oyunda Adam Ones karakterine hayat verecek olan Erzurum Devlet Tiyatroları Müdürü Sezai Yılmaz ise izleyicilerin nefeslerinin kesileceğini kaydederek, “Yeni oyunumuzu seyirciyle buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz. 14 Ocak'ta başladığımız yolculuk yarın izleyicilerle buluşacak. Oyunumuz uzun zamandır oynamadığımız bir tarzda. Psikolojik gerilimle seyircimizi biraz gereceğiz. Oyunda Adam karakterini oynuyorum. Bu oyunda yeni sanatçı kadromuzdan 10 kişi bizimle olacak. Dün gerçekleştirdiğimiz seyircili provada tepkiler muhteşemdi. Seyirciyi istediğimiz atmosfere soktuk. Seyirci dışarı çıkınca oyunun etkisinden uzun zaman kurtulamayacak. Haftalar sonra bu oyunu hatırlayacak. Seyirci bazı anlarda nefesimiz kesildi dedi. Bazı yerlerde nefesimizi tuttuğumuz anlar var” şeklinde konuştu.