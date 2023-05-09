Fırat: 14 Mayıs'ta herkes kazanacak

Ak Parti MKYK Üyesi ve Erzurum Milletvekili Adayı Abdurrahim Fırat, seçim çalışmaları çerçevesinde Erzurum'un Tekman ilçesini ziyaret etti.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Ak Parti İlçe Başkanı Taner Özer ve Tekman Belediye Başkanı Mustafa Ergin'in ile birlikte Hürriyet, Taşkesen, Katranlı, Aydınlı, Kaya mezrası, Yalınca, Düzyurt, Tazeköy Mezrası, Hüseyin Ağa ve Geçit mahallelerini gezen Fırat, burada seçmenlere birlik mesajları verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim mitinginde yaptığı çağrıyı yineleyen Fırat, “ Doğusu, batısı, kuzeyi ve güneyiyle 81 vilayetimizin tamamı kazanacak. Türkler, Kürtler, Araplar, Sünniler, Alevilerle birlikte toplumumuzun tüm kesimleri, Türkiye'nin bütün renkleri kazanacak. Hristiyanıyla, Musevisiyle, Süryanisiyle farklı inançlara mensup tüm vatandaşlarımız kazanacak. AK Parti ve Cumhur İttifakı kadar CHP'ye, İYİ Parti'ye, Saadet Partisi'ne ve diğer partilere gönül vermiş vatandaşlarımız da kazanacak” diye konuştu.

Türkiye'nin enerji konusundaki girişimlerine dikkat çeken AK Parti Erzurum Milletvekili Adayı Avukat Abdurrahim Fırat, AK Parti olarak geleceğin Türkiye'sini teminat altına aldıklarını söyledi.

Türkiye'nin artan enerji talebini dikkate dikkate aldıklarını, yerli ve milli çözümlere yöneldiklerini hatırlatan AK Parti Adayı Fırat, “Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına önem veriyor. Yurt içi enerji üretimini artırıyoruz. Yer altı ve yer üstü kaynaklarımızı ülke ekonomisine yüksek katma değer sağlayacak şekilde değerlendiriyoruz. Enerji sektörünü büyüterek geleceğin Türkiye'sini teminat altına alıyoruz” dedi.