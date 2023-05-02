Fırat; AFAD yaraları sarmaya devam ediyor

AK Parti MKYK Üyesi Erzurum Milletvekili Adayı Aburrahim Fırat, seçim gezisini Çat'ta sürdürdü.

İlçe Başkanı Mahmut Kaya ve İlçe Belediye Başkanı Melik Yaşar ile birlikte Şeyh Hasan, Soğukpınar, Gölköy, Tuzlataşı, Çirişli, Parmaksız, Köseler, Aşağı Çat, Yukarı Çat, Babaderesi ve Kızılca mahalle ziyaretlerini sürdüren Milletvekili Adayı Fırat, vatandaşlarla yaptığı sohbetlerde 6 Şubatta meydana gelen asrın felaketi depremde yapılan çalışmalarda Türkiye'nin büyük bir sınav verdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yaraların sarılması noktasında özverisine dikkat çeken Fırat, deprem felaketi sınavını alnının akıyla veren AFAD'ın 20 yılda büyük değişimler gösterdiğini kaydetti. Erzurum'da AFAD'ın kurulduğu 2009 yılından günümüze kadar gerçekleşen 984 afet ve acil durum olayına hızlı ve etkili bir şekilde müdahale edildiğini ve 508 vatandaşın kurtarıldığını hatırlatan Milletvekili Adayı Fırat, “AFAD'ın 2009 yılında 83 olan toplam personel sayısı 2022 yılında 131'e yükseldi. Afet ve Acil durum hallerinde kritik öneme sahip arama kurtarma personel sayısı 80'dir. Edindiğimiz bilgilere göre aynı dönemde arama kurtarma araçlarımızın sayısını 29'a yükselttik” diye konuştu.