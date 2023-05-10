Fırat: Dış mihraklara fırsat vermeyeceğiz

AK Parti MKYK Üyesi ve Erzurum Milletvekili Adayı Abdurrahim Fırat, seçim çalışmaları çerçevesinde gezisini Hınıs'a yaptı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile birlikte Hınıs'ı gezen Fırat'a İlçe Başkanı Mehmet Sönmez ve Belediye Başkanı Erdoğan Eren refakat etti. Hınıs merkezde vatandaşlarla görüşen Başkan Sekmen ve Milletvekili Adayı Abdurrahim Fırat ardından Erence, Ovakozlu, Gürçayır, Yeniköy, Burhan, Ovaçevirme, Yelpiz, Bellitaş, Parmaksız mahallelerini ziyaret ederek vatandaşların taleplerini aldılar. Akşam geç saatlere kadar süren gezide Hınıslı vatandaşların ilgisi dikkatlerden kaçmadı. Burada vatandaşlarla özellikle Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri üzerine bilgiler veren AK Parti Adayı Fırat, Cumhur ittifakının karşısında bulunan ittifakların maksatlarına ulaşamayacaklarını söyledi.

Birinci turda kesinlikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden halkın iradesiyle görevine devam edeceğini aktaran Fırat, “Bizim hiçbir şüphemiz yok. Sizler de gezdiniz gördünüz. Esnafımız da olayın farkında, bunun artık siyasi bir seçimin ötesine geçtiğinin farkında. Biz istiyoruz ki keşke projeler yarışsa. Bir tarafta AK Parti'nin 21 yılda yapmış oldukları projeler yarışsa bir tarafta da ötekiler vaatlerini sıralasa. Ama baktığımız zaman zaten bugüne kadar bu ülkeye hiçbir şey vermemiş bir yapıyla bir CHP zihniyetiyle karşı karşıyayız. Hamdolsun 14 Mayıs'ta ciddi bir şekilde oy alarak Şahlanış döneminin kapısını açacağız” şeklinde konuştu.