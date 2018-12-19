Fırat: “Doğalgaz indirimini hissetmeliyiz”

Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Rasim Fırat, BOTAŞ'ın gaz santrallerine yaptığı indirimin vatandaşa da yansımasını beklediklerini dile getirdi. Başkan Fırat, “Kış dönemiyle artan hem elektrik hem de doğalgaz faturaları başta esnaf ve tüm kesimlerin belini büktü. Hiç değilse doğalgaz faturalarında indirim olmalı” dedi.

Meteoroloji verilerine göre kış döneminin mevsim normallerinin üzerinde geçeceğini anımsatan ESOB Başkanı Rasim Fırat, BOTAŞ'ın gaz santrallerine yapmış olduğu indirimin vatandaşın da cebine yansıması gerektiğini vurguladı. BOTAŞ'ın uyguladığı indirim ile elektrik üretim maliyetinin de düşeceğini dile getiren Başkan Fırat, her iki kalemde faturalara yansımasını bekledikleri indirimin yeni yıl öncesinde hem esnaf hem de vatandaşları bir nebze de olsa rahatlatacağını kaydetti. Başkan Fırat, “BOTAŞ gaz santrallerine Ocak ayı başı ile Mart ayı sonu arasında bin metreküp başına bin 550 TL üzerinden verilen gaz fiyatını yüzde 4 indirim ile bin 485 TL'ye verecek. Yapılan bu indirim elektrik üretim maliyetinde de bir düşüş sağlayacağından halkın ve esnafın kullandığı elektrik fiyatlarına indirim olarak yansıtılmalı.

Öte yandan BOTAŞ elektrik şirketlerine uygulamış olduğu indirim oranında esnafa ve vatandaşa indirim sağlamalıdır” dedi. Esnafın da vatandaşın da indirim beklediğini vurgulayan Başkan Fırat, şöyle devam etti. “Kur dengesizliğinin getirdiği olumsuz şartlardan kurtulmuşken, esnaf ve vatandaşlarımız yeni yıla umutla girmek istiyorlar. En çok tüketen ve en çok ödeyen kesim olan esnafımız ve halkımız için elektrik, su, doğalgaz ve akaryakıt gibi en temel tüketimlerde indirim yapılmalı. Çünkü bu indirimler enflasyonu düşürür, ekonomik büyümeye olumlu ve önemli katkıda bulunur. Yıl içerisinde peş peşe birçok temel tüketim kalemlerinde yapılan zamlar şimdi rahatlamış bir dönemde iken indirim olarak geri dönmeli.”