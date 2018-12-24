Başkan Fırat, “Ekonomiyi korumak istiyorsak önce esnafı korumalıyız” dedi.

Zincir marketler ve AVM sayılarının artmasıyla esnafın her geçen gün sıkıntıya düştüğünü vurgulayan ESOB Başkanı Rasim Fırat, yeni yıl öncesinde en önemli giderler olan faturalarda avantaj sağlanmasını istedi. Faturalardaki bedellerin esnafın yüküne yük kattığını kaydeden Başkan Fırat, özellikle doğalgaz ve elektrik faturalarının altından kalkınılamadığını dile getirdi.

BAZI KALEMLERDEN MUAF TUTULMALI

Özellikle elektrik faturalarında ortaya çıkan dağıtım bedeli, vergiler, TRT payı gibi kalemlerle fatura tüketim bedelinin iki katı yansıdığını ifade eden Başkan Fırat, esnafın en azından bu kalemlerden muaf tutulması gerektiğinin altını çizdi.

Faturalarda indirim sağlanmasıyla esnafın yeni yıla umutla gireceğini dile getiren Başkan Fırat, “Esnafın korunması ekonominin korunmasıdır. Bu nedenle yeni yıl öncesinde esnafa nefes saldıracak adımlar atılması en büyük beklentimizdir. Sürekli artan zincir marketler, ödemeler, faturalar derken esnafın adeta beli bükülüyor. En önemli giderler elektrik, su ve doğalgaz faturası. Esnafın yeni yıla önünü görerek, umutla girmesi için faturalarda avantaj sağlanmalı” diye konuştu.