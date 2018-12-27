Fırat: “İndirim süresi uzatılsın”

Başkan Fırat ayrıca asgari ücretin yükselmesiyle birlikte esnafın sigorta primlerinin de arttığını vurguladı ve “Acilen bu konuda bir iyileştirme yapılmalı” dedi.

Geçen 1 Kasım'da başlayan KDV ve ÖTV indirimlerinin otomotiv, beyaz eşya, mobilya ve konutta piyasalara kısmen hareketlilik getirdiğini kaydeden ESOB Başkanı Rasim Fırat, ancak bu canlılığın beklentileri karşılamadığını ileri sürdü. KDV ve ÖTV indirimlerinin yeni yılda da sürmesini beklediklerini dile getiren Başkan Fırat, “Bu yıl bir çok sektörde yaşanan daralmanın öneni vergi indirimleri ve bir takım kampanyalarla geçilebilir. Sektörlerde devletin sağlayacağı kolaylıkları fiyatlara yansıtarak, karşılıklı özveriyle ekonomik hareketliliği sağlayabilir. Tabi mobilya, beyaz eşya, otomotiv yanı sıra diğer sektörlerde de KDV ve ÖTV indirimi yapılması gerekiyor” diye konuştu.

PRİMLER BELİMİZİ BÜKÜYOR

Bu arada asgari ücretin yükselmesiyle birlikte esnaf ve sanatkarın prim yükünün de arttığını vurgulayan ESOB Başkanı Rasim Fırat, acil önlem alınmasını beklediklerini söyledi. Esnaf ve sanatkarların sigorta primlerinin en az brüt asgari ücret üzerinden hesaplandığını anımsatan Başkan Fırat, yıllık bazda hesaplandığında esnafın neredeyse sermayesi kadar prim ödediğini ve bu yük altında ezildiğini belirtti. 2018 yılında ekonomide yaşanan dalgalanma nedeniyle esnaf ve sanatkarların büyük ölçüde etkilendiğini anlatan Başkan Fırat, şunları söyledi.

BELİMİZİ DOĞRULTAMIYORUZ

“Unutulmamalı ki esnaf ve sanatkarımız ekonominin yapı taşıdır. Yeni yıla yeni bir umutla girmek isteyen esnafımızı ilk etapta prim yükünden kurtarmalıyız. Hem kendi sigorta primi hem de yanındaki işçinin sigorta primi derken esnafımız belini doğrultamıyor. Sigorta primlerinde esnafa sağlanacak kolaylık doğrudan ekonomiye ve istihdama etki eder. Sigorta primleri düşerse esnaf hem yanındaki elemanı çalıştırmaya devam eder, hem de ihtiyacı varsa eleman almaktan kaçınmaz. Bu nedenle bir an önce gerekenin yapılmasını istiyoruz.”