Fırat: Potansiyelimizi değerlendirmeliyiz

Başkan Fırat, “Turizm çeşitliliğiyle öne çıkan Erzurum artık bu durumu fırsata dönüştürmeli” dedi.

Türkiye'ye bu yıl 3.2 milyon turist geldiğini anımsatan ESOB Başkanı Rasim Fırat, bu rakamın illere yayılmasında potansiyeli olan kentlere büyük görevler düştüğünü dile getirdi. Turizm sektörünü bacasız fabrikaya benzeten Başkan Fırat, “Konuya Erzurum özelinde baktığımızda büyük bir potansiyelimiz olduğunu görüyoruz. Ancak gelen turist sayısı ne yazık ki istenilen seviyede değil. Kış turizmi başta olmak üzere yayla, inanç, doğa ve daha bir çok başlıkta geniş bir yelpazeye sahibiz ancak bu potansiyeli değerlendirmek adına neler yapıyoruz artık bu sorunun cevabına yönelmeliyiz. Kongre, sağlık, termal, gastronomi ve kültür turizmi gibi ciddi argümanları olan Erzurum'da arzu edilen turist hedefine ulaşmak için reklam ve tanıtım büyük önem arz ediyor. Kent yöneticileri bu noktada imkanları zorlamalı ve her fırsatı değerlendirmelidir” dedi.

ERZURUM PASTADAN PAYINI ALMALI

Turizmin özellikle gelişmekte olan ülkelerin döviz girdisi bakımından en önemli gelir kaynaklarından olduğunu anımsatan ESOB Başkanı Rasim Fırat, şöyle devam etti. “Geçtiğimiz hafta açıklanan Reform Paketi'nde, Turizm Master Planı Eylül ayında kamuoyuyla paylaşılacak. 4 yıl içinde 70 milyon turist ve 70 milyar dolar turizm geliri hedefine ulaşmak ve Erzurum'un bu pastadan pay alabilmesi için tanıtımlara daha fazla ağırlık vermeliyiz. Özellikle yerli ürünlerin tanıtımı gastronomi turizminde önemli bir paya sahip. Şehrimiz bu noktada da önemli bir kavşak. Bu fırsatı değerlendirmek için her fırsatta reklam çalışmaları yapılması esnafımıza ciddi bir katma değer olacak. Elbetteki sadece gastronomi değil yelpazedeki tüm turizm çeşitliliğini fırsata dönüştürmek kent ekonomisine önemli bir ivme kazandıracaktır.”