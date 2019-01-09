Fırat: Yapılandırma piyasaları rahatlatır

Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Rasim Fırat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kredi kartı borcunu ödemekte güçlük çeken vatandaşlara Ziraat Bankası tarafından sağlanacak düşük faizli kredi desteğinin piyasaları rahatlatacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'deki Grup Toplantısında yaptığı konuşmasında Halkbank'ın 2019 yılında 350 bin esnafa 22 milyar liralık kredi kullandıracağını açıklamıştı. Erdoğan ayrıca kredi kartı borcunu ödemekte güçlük çeken vatandaşlara Ziraat Bankası'nın 24 ay ya da 60 aya varan vadeler ile düşük faizli kredi imkanı sağlacağını bildirdi.

Her iki başlığında esnaf ve sanatkarı rahatlatacak adımlar olduğunu belirten ESOB Başkanı Rasim Fırat, “Kredi kartlarındaki yapılandırma oldukça memnuniyet verici. Bu hamle bir nebze de olsa piyasaları rahatlatacak ve esnaf rahat bir nefes alacaktır” dedi.

Öte yandan Halkbank'ın bu yıl sağlayacağı kredinin de önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Rasim Fırat, şunları söyledi. “Esnafımız elektrik, doğalgaz, su ve diğer sabit faturaların yükü altında ezilmekle birlikte kredi borcu noktasında da zor durumda. Ancak bu süreçte ülkenin içinde bulunduğu ekonomik yapıyı da gözetmemiz gerekiyor. Bu nedenle Halkbank kredisi de çok düşük faizle olması halinde şu aşamada ihtiyacı olan esnaf ve sanatkarımızı rahatlatabilir.”