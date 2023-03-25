Fırında cinayet kamerada

Erzurum'da bıçaklı cinayet güvenlik kameralarınca an ve an görüntülendi.

İddiaya göre, hakkında uyuşturucudan işlem yapılan Bilal A., çalıştığı iş yerine gitti. Patronlarının olayı öğrenmesiyle çılgına dönen 27 yaşındaki Bilal A., mesai arkadaşı Muhammet Emin S.'yi ''Beni sen ispiyonladın'' diyerek bıçakladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Muhammet Emin S. hayatını kaybetti.

Olayın ardından gözaltına alınan Bilal A. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.