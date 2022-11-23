Fizik tedavi uygulamaları kişinin yaşam kalitesini artırıyor

'Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümünün kişilerin yaşam kalitesini artırmak için önemli bir rol üstlendiğini belirten Şirin, ‘'Hekim önerisi ile hastaların yönlendirildiği fizik tedavi ve rehabilitasyon dalı pek çok hastalıkta öncelikli yöntem olarak kullanılır. Engel durumlarını ortadan kaldırmak, kas iskelet dokusuna yeniden güç kazandırmak için kullanılan tedavi kim tarafından uygulanır ? Hekimin tanıyı koyup fizik tedaviye uygun gördüğü hasta bireylere doğru ve kişisel egzersiz yöntemi ile fizyoterapistler tarafından uygulanır . Gerek doğuştan gelen gerekse sonradan kazanılan hastalıkların tedavisinde kullanılır . Biz fizyoterapistlerin fizik tedavi ve rehabilitasyona bakış açısı; Ağrıların giderilmesini sağlar, vücut farkındalığını kazanmada önemli etkiye sahiptir ,yaşlanma ile birlikte artan fiziksel problemleri azaltır ,hareket kabiliyetini artırır ,kas zayıflığından dolayı ortaya çıkabilecek sakatlanmaları azaltır, sağlıklı yaşam için temel alt yapıyı oluştururuz , yada doğuştan var olan semptomları azaltmayı hedefleriz kaliteli ve sorunsuz bir ömür geçirtmeyi hedefleriz'' dedi.

Fizik tedavinin etkili olduğu hastalıkları sıralayan Şirin, ‘' Skolyoz, kas ve eklem rahatsızlıkları, Fıtık durumları(bel, boyun ), incinme sonucu oluşan rahatsızlıklar, Kas spazmları, Diz ameliyatı sonrası, Felç, Beyin kanaması, Lenf dolaşımı problemleri (lenfödem terapisti olarak dolaşımdan dolayı oluşan şişlikleri ortadan kaldırmak ve dolaşımı rahatlatmayı amaçlarız ) Görüldüğü gibi fizik tedavi ve rehabilitasyonun Alanı oldukça geniştir. Söz konusu hastalıklarda yaşam kalitesinin artması için fizik tedavi büyük önem taşımaktadır'' şeklinde konuştu.