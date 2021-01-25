Forum Erzurum AVM'nin yeni müdürü Hakan Karadan oldu. 6 yılı Multi ailesinde olmak üzere 15 yıldır yurt içinde ve Amerika başta olmak üzere birçok ülkede profesyonel iş hayatını sürdüren Hakan Karadan, daha önce Forum Aydın AVM'de Operasyonlar Yöneticisi olarak görev yapıyordu.

Elektrik elektronik mühendisliği mezunu olup işletme yüksek lisansına sahip olan Hakan Karadan, kişisel farkındalık yolculuğunun her yaşta devam etmesi gerektiği düşüncesinden hareketle halen ikinci üniversite olarak felsefe alanında eğitim görüyor.

Şehrin ve bölgenin ilk AVM'si

Erzurum ve çevresinin en köklü alışveriş ve yaşam merkezi olan Forum Erzurum, yönetim kadrosuna Hakan Karadan'ın katılımıyla daha da güçlendi.

Şehrin ve bölgenin ilk alışveriş merkezi olan Forum Erzurum AVM'nin yönetiminden sorumlu olacak olan Hakan Karadan'ın tecrübeleriyle güçlenecek olan alışveriş merkezi, şu ana kadar olduğu gibi bundan böyle de yerli ve yabancı firmalardan oluşan birçok seçkin marka karması, kafeleri ve eğlence birimleriyle misafirlerine hizmet vermeye devam edecek.

Forum Erzurum'a yeni AVM müdürü

Erzurum ve çevresinin en köklü alışveriş ve yaşam merkezi Forum Erzurum AVM'nin yeni müdürü Hakan Karadan oldu. Elektrik elektronik mühendisi olan ve yüksek lisansını işletme alanında tamamlayan Karadan, 6 yılı Multi ailesinde olmak üzere, 15 yıldır yurt içinde ve dışında yürüttüğü görevlerle başarılı bir profesyonel kariyere sahip. Karadan'ın göreve gelişi ile daha da güçlenen Forum Erzurum, misafirlerine bundan böyle de en kaliteli hizmeti sunmayı sürdürecek.