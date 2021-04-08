Forum Erzurum'a Ramazan bereketi ile geliyor

Şehrin gözde buluşma noktası Forum Erzurum, Ramazan ayının bereketini misafirlerine kazançlı alışveriş fırsatı olarak değerlendirme fırsatı sunuyor.

Forum Erzurum'un organize ettiği, Ramazan ayına özel kampanya dahilinde 8-16 Nisan tarihleri arasında aynı gün içinde toplamda yapacakları 500TL'lik alışveriş karşılığında, 50 TL yüklü Forum Erzurum Param Kart hediye edecek.

Ramazan ayına özel bu kampanya kapsamında ziyaretçiler yükleme yapılan Forum Erzurum Param Kartlarını yine alışveriş merkezi içerisinde dilediği mağazada harcayabilecek.