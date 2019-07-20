Forum Erzurum'da “2. İndirim Panayırı” başlıyor

Erzurum ve çevre illerin alışveriş ve eğlence merkezi Forum Erzurum, geçen yıl bir ilke imza attığı İndirim Panayırı'nın 2.sini düzenliyor.

20-28 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek “2. İndirim Panayırı” ekstra indirimlerle Forum Erzurum ziyaretçileriyle buluşuyor. Ziyaretçilerine benzersiz bir alışveriş deneyimi sunan Forum Erzurum, bu yıl 2.sini düzenlediği “2.İndirim Panayırı” ile ziyaretçilerini buluşturuyor.

20-28 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek 2. İndirim Panayırı'nda; ziyaretçiler Boyner, Çiftgeyik, Karaca, Hatemoğlu, Tudors, D'S Damat, Flo, Greyder ve KRC markalarının ürünlerini ekstra indirimlerle bulabilecekler.

Yetkililer, cazip fırsatlardan yararlanmak, alışveriş keyfini benzersiz bir deneyime dönüştürmek isteyen herkesi Forum Erzurum'a bekliyor.